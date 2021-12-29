Черданцев возмущён предложением снизить порог штрафуемой скорости в Москве

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев в своем телеграм-канале раскритиковал инициативу снижения порога штрафуемой скорости в Москве с 20 км/ч до 10 км/ч. По его словам, это очередной денежный побор с населения.

Черданцев заявил, что вместо штрафов за скорость лучше ввести наказание за использование мобильного телефона при движении. По его мнению, это одна из главных причин аварий на дороге.

Кроме того, Георгий призвал решить вопрос с доставщиками еды, которые на мопедах разъезжают по тротуарам и всячески игнорируют ПДД.

Под конец своего спича Черданцев возмутился, что предложение о снижении порога скорости исходит от людей, передвигающихся на автомобилях со специальными сигналами, которые позволяют им отступать от правил.