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Черданцев возмущён предложением снизить порог штрафуемой скорости в Москве

29 Декабря 2021 • 12:48 Комментировать (2)

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев в своем телеграм-канале раскритиковал инициативу снижения порога штрафуемой скорости в Москве с 20 км/ч до 10 км/ч. По его словам, это очередной денежный побор с населения.

Черданцев заявил, что вместо штрафов за скорость лучше ввести наказание за использование мобильного телефона при движении. По его мнению, это одна из главных причин аварий на дороге.

Кроме того, Георгий призвал решить вопрос с доставщиками еды, которые на мопедах разъезжают по тротуарам и всячески игнорируют ПДД.

Под конец своего спича Черданцев возмутился, что предложение о снижении порога скорости исходит от людей, передвигающихся на автомобилях со специальными сигналами, которые позволяют им отступать от правил.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Черданцев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
overkill666
29 Декабря 2021 в 13:28
к Чердаку можно относиться по разному, но тут он прав на все 100%... очередное обдиралово. уже не знают, что бы еще такое придумать, чтобы денег было больше БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ !!!
crocodile
29 Декабря 2021 в 12:57
лучше почаще вверх поглядывай, когда по тротуару идешь.
а то свинопад ненароком, еще ляпнется туша какая.
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