«Динамо» не интересуется нападающим «Бока Хуниорс»

Форвард «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не входит в сферу интересов московского «Динамо». Об этом рапортуют журналисты «Спорт-экспресса».

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий является трансферной целью «бело-голубых». Столичный клуб якобы был готов заплатить за его переход порядка 12 миллионов евро. Самому Вилье предрекали четырехлетнее трудовое соглашение с «Динамо».

Себастьян связан контрактными обязательствами с «Бока Хуниорс» до 2024 года. В нынешнем сезоне на счету форварда девять забитых мячей в 27 поединках.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на втором месте в таблице РПЛ.