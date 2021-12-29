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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» не интересуется нападающим «Бока Хуниорс»

29 Декабря 2021 • 10:12 Комментировать

Форвард «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не входит в сферу интересов московского «Динамо». Об этом рапортуют журналисты «Спорт-экспресса».

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий является трансферной целью «бело-голубых». Столичный клуб якобы был готов заплатить за его переход порядка 12 миллионов евро. Самому Вилье предрекали четырехлетнее трудовое соглашение с «Динамо».

Себастьян связан контрактными обязательствами с «Бока Хуниорс» до 2024 года. В нынешнем сезоне на счету форварда девять забитых мячей в 27 поединках.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на втором месте в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастьян Вилья
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