Кварацхелия не считает, что регрессирует в РПЛ

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о своих выступлениях в российской Премьер-лиге.

«Я не думаю, что регрессирую в России. Наоборот, считаю, что прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным в плане физики. Конечно, у каждого человека свое мнение, однако я не вижу никакой проблемы», - передает слова футболиста Goal.ge.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны нескольких клубов АПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата России Хвича провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.