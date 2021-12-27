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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кварацхелия не считает, что регрессирует в РПЛ

27 Декабря 2021 • 08:20 Комментировать

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о своих выступлениях в российской Премьер-лиге.

«Я не думаю, что регрессирую в России. Наоборот, считаю, что прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным в плане физики. Конечно, у каждого человека свое мнение, однако я не вижу никакой проблемы», - передает слова футболиста Goal.ge.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны нескольких клубов АПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата России Хвича провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Хвича Кварацхелия
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