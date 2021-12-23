Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в отпуске решил серьёзным образом сменить имидж. Футболист покрасил волосы и стал блондином. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба сборной России. На снимке рядом с Дивеевым стоит известный ресторатор Нусрет Гёкче. Его заведения часто посещают звёзды спортивного мира.

«Игорь, что ты сделал», - так пресс-служба российской национальной команды подписала фотографию Игоря Дивеева в новом образе.

Игорь, что ты сделал pic.twitter.com/LIeGz39Dxe — Сборная России (@TeamRussia) December 23, 2021

После первой части сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Алексея Березуцкого на восемь очков отстаёт от лидирующего «Зенита».