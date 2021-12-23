​«Спартаку» и ЦСКА предложен защитник из Аргентины

«Спартаку» и ЦСКА был предложен защитник из Аргентины Факундо Гарсес. Об этом стало известно sport24.

22-летний Факундо Гарсес с лета 2019 года выступает за аргентинский «Колон». Футболист играет на позиции центрального защитника. Эксперты портала transfermarkt оценивают Гарсеса в 3,5 миллиона евро. Согласно данным этого же источника, действующий контракт футболиста рассчитан до конца 2022 календарного года.

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