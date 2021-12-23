Советник Заремы Салиховой покидает «Спартак»

Итальянский аналитик Франко Камоцци близок к уходу из московского «Спартака», об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Максима Фридмана. Камоцци является советником Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

По сведениям инсайдера, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество после прихода в стан «красно-белых» Луки Каттани, занявшего пост спортивного директора «красно-белых».

На прошлой неделе было объявлено о смене главного тренера в «Спартаке». В отставку был отправлен португалец Руй Витория, а на освободившееся место пригласили итальянца Паоло Ваноли. С ним подписан контракт до лета 2023 года.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам