Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Советник Заремы Салиховой покидает «Спартак»

23 Декабря 2021 • 12:36 Комментировать

Итальянский аналитик Франко Камоцци близок к уходу из московского «Спартака», об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Максима Фридмана. Камоцци является советником Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

По сведениям инсайдера, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество после прихода в стан «красно-белых» Луки Каттани, занявшего пост спортивного директора «красно-белых».

На прошлой неделе было объявлено о смене главного тренера в «Спартаке». В отставку был отправлен португалец Руй Витория, а на освободившееся место пригласили итальянца Паоло Ваноли. С ним подписан контракт до лета 2023 года.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал Оздоева московскому топ-клубу
12:43 · Россия. Премьер-лига
17-летний голкипер Худяков - игрок месяца в «Локомотиве»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Тедеско сравнил составы «Спартака» и «РБ Лейпцига» 3
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Превращаются в среднюю команду»: Ловчев раскритиковал трансферы «Спартака» 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Английский клуб интересуется футболистом ЦСКА 1
22 Декабря
23:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» попытается приобрести голкипера сборной России Хайкина 2 слухи
22:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Ботхейма: «Краснодар» показал себя, как очень профессиональный клуб, который идеально ведёт дела» эксклюзив
21:58 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я считаю себя далеко не худшим президентом» 4
21:15 · Россия. Премьер-лига
Азмун признан лучшим игроком года в России по версии тренеров, Дзюбы не оказалось в топ-5 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Краснодара» Ботхейм назвал РПЛ «крупной лигой»
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал форварда «Будё-Глимта» Ботхейма – официально официально
20:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – об интервью Дзюбы: «Он проявил качества настоящего россиянина» 3
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба: «Кривой», «деревянный» - называйте как угодно, но я за три года забил и отдал больше всех» 2
19:30 · Россия. Премьер-лига
Венгерский журналист: «Черчесов - хороший выбор, как когда-то был Ребров» эксклюзив
19:26 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба рассказал, когда он плачет 3
Все новости
Рекомендуем