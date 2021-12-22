​Футболистка сборной России перешла в «Челси»

Футболистка сборной России Алсу Абдуллина переходит в «Челси». Как сообщает пресс-служба российской национальной команды, с 2022 года 20-летняя Абдуллина будет выступать за лондонский клуб.

На протяжении последних лет Алсу Абдуллина защищала цвета женской команды московского «Локомотива», куда она перебралась из «Чертаново». В завершившемся чемпионате России 2021 года среди женщин «железнодорожницы» завоевали золотые медали. В 27 матчах они набрали 70 очков и опередили ближайших преследовательниц сразу на 13 очков.