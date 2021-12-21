​В «Урале» ждут Шатова

В средине ноября полузащитник Олег Шатов объявил о том, что он решил поставить футбольную карьеру на паузу. Президент «Урала» Григорий Иванов во вторник на пресс-конференции не исключил возможности возвращения Шатова в клуб.

«Если Олег будет здоров и готов играть, мы его всегда ждём», - рассказал Иванов журналистам.

Олег Шатов является воспитанником «Урала». В 2012 году полузащитник покинул клуб, перебравшись в «Анжи». После этого футболист защищал цвета «Зенита», «Краснодара» и «Рубина».

В сезоне 2021/2022 Олег Шатов успел провести на поле 231 минуту в четырёх матчах «Рубина».