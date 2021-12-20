​Составлена сборная РПЛ 2021 года – в ней три игрока «Зенита»

Составлена символическая сборная Премьер-лиги России в уходящем 2021 календарном году. Эта команда была сформирована подписчиками телеканала «Матч Премьер», показывающего матчи чемпионата России.

Самое широкое представительство в символической сборной имеет «Зенит» - три игрока. По два игрока в команду делегировали ЦСКА и «Динамо». Также в символической сборной есть по одному представителю «Спартака», «Локомотива», «Уфы» и «Крыльев Советов».

Полностью команда выглядит так: Акинфеев – Фернандес, Джикия, Ракицкий, Сантос – Баринов, Шиманьски, Захарян, Клаудиньо – Сергеев, Агаларов.

Чемпионат России ушёл на зимние каникулы. Лидером Премьер-лиги является «Зенит», который становился чемпионом в каждом из трёх предыдущих сезонов.