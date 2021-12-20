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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Составлена сборная РПЛ 2021 года – в ней три игрока «Зенита»

20 Декабря 2021 • 14:35 Комментировать

Составлена символическая сборная Премьер-лиги России в уходящем 2021 календарном году. Эта команда была сформирована подписчиками телеканала «Матч Премьер», показывающего матчи чемпионата России.

Самое широкое представительство в символической сборной имеет «Зенит» - три игрока. По два игрока в команду делегировали ЦСКА и «Динамо». Также в символической сборной есть по одному представителю «Спартака», «Локомотива», «Уфы» и «Крыльев Советов».

Полностью команда выглядит так: Акинфеев – Фернандес, Джикия, Ракицкий, Сантос – Баринов, Шиманьски, Захарян, Клаудиньо – Сергеев, Агаларов.

Чемпионат России ушёл на зимние каникулы. Лидером Премьер-лиги является «Зенит», который становился чемпионом в каждом из трёх предыдущих сезонов.

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Динамо Москва Игорь Акинфеев Ярослав Ракицкий Уфа Марио Фернандес Дмитрий Баринов Георгий Джикия Иван Сергеев Дуглас Сантос Гамид Агаларов Арсен Захарян Клаудиньо Себастиан Шиманьски
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