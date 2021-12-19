​Футболку спартаковца Игнатова на благотворительном аукционе продали дороже, чем футболку Левандовски

Футболка, в которой футболист «Спартака» Михаил Игнатов играл против «Легии» в шестом туре групповой стадии Лиги Европы, была продана на аукционе за 216 тысяч рублей. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против». Вырученные средства пойдут на лечение 4-летнего ребёнка в Польше – он родился с деформацией руки из-за неудачной прививки от гриппа, которую его мать сделала незадолго до родов.

Отмечается, что футболка Михаила Игнатова была продана за большую сумму, чем футболка звезды «Баварии» Роберта Левандовски и вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесны. Футболку Игнатова купил российский болельщик по имени Семён.