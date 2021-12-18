От Дзюбы до Заремы, от Месси до Суперлиги: 10 главных футбольных скандалов 2021 года

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о десяти крупных скандалах уходящего 2021 года. Одна пятёрка из них относится к российскому футболу, а другая – к зарубежному.

Дзюба и Карпин

Евро-2020 стал для Артёма Дзюбы неприятным рубиконом. До континентального форума нападающий «Зенита» был ключевым символом сборной России и главной футбольной звездой страны. Но после провального чемпионата Европы всё неумолимо изменилось. Кстати, в матче с Данией (1:4) реализовавший пенальти Дзюба догнал Александра Кержакова и стал наравне с ним лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов). Однако это событие напрочь затмилось громким фиаско подопечных Станислава Черчесова, который ушёл в отставку с поста главного тренера национальной команды после очередного эпатажного интервью. А на его место пришёл тот, с кем у Дзюбы особые счёты. Вражда между ним и Валерием Карпиным началась и закрепилась в «Спартаке», после чего их пути-дорожки не пересекались в одной команде до 2021 года. Став главным тренером сборной, Карпин не вызвал поблекшего в играх за «Зенит» Дзюбу на первый сбор, но вызвал на второй, однако у Артёма взыграло самолюбие, и он заявил, что временно отказывается приезжать в стан национальной команды из-за того, что «пока не набрал оптимальную форму». Возможно, Дзюба на самом деле принял мудрое решение, ибо незачем генерировать в сборной взрывоопасную обстановку.

Болельщики и правоохранители в России

В конце ноября – в начале декабря российский околофутбол вновь погрузился в пучину фанатско-полицейского кризиса. Во втором тайме топового матча ЦСКА – «Зенит» на «армейском» секторе зажигалась пиротехника, а камеры видеонаблюдения, как выяснилось, не работали – выдвигалась версия, что из-за хакерской атаки. По окончании матча людей не выпускали с сектора несколько часов. В итоге около четырёхсот болельщиков задержали. Потом прошёл суд, на котором двадцать человек получили двухлетний запрет на посещение футбольных матчей. А в 17-м тура болельщики большинства клубов РПЛ покидали трибуны по ходу первого тайма в знак солидарности с фанатами ЦСКА. Также любители футбола протестовали против введения FanID, однако это не помешало принятию Госдумой во втором и третьем чтениях соответствующего законопроекта, который вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Фанатские бесчинства во Франции

В минувшие полгода не единожды и не дважды в матчах местного чемпионата французские фанаты организовывали вторжения на футбольное поле. Происходило это во встречах «Ниццы» и «Марселя», «Ланса» и «Лилля», «Анже» и «Марселя», «Метца» и «ПСЖ». Разъярённые болельщики устраивали разборки друг с другом и наносили повреждения работникам стадиона. В двух скандальных ситуациях оказался замешан полузащитник «Марселя» Димитри Пайет. В августовском матче с «Ниццей» он бросил обратно на трибуны бутылку, прилетевшую до этого оттуда на поле, что спровоцировало фанатов выбежать на газон, а в ноябрьской игре против «Лиона» по голове Пайету попала пластиковая бутылка, после чего арбитр встречи остановил матч и увёл команды с поля.

Зарема и «Спартак»

Летом главным ньюсмейкером московского «Спартака» являлась гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна, экс-член совета директоров Зарема Салихова. Ничуть не стесняясь в выражениях, она выносила всякий сор из избы и концентрировалась в своенравных оценках на отдельных личностях. Руй Витория был для неё «неконкурентоспособным» тренером, Хендрикс не оправдывал надежд на поле, а главным её врагом стал спортивный директор клуба Дмитрий Попов. Он не выдержал всего этого и покинул «Спартак» прямо в перерыве лигочемпионского матча с «Бенфикой», а позже выложил скриншоты своей переписки с Заремой, по которым можно было предположить, что она выбирала главного тренера «Спартака» с учётом нюансов гороскопа. Есть версия, что именно Салихова рулила и продолжает рулить основными процессами в клубе, но всё-таки в последние четыре месяца она старается держать язык в медиапространстве за зубами, насколько это у неё получается.

Смородская и расизм

Акция BLM наиболее сильно будоражила умы спортсменов в прошлом году, а в уходящем шум вокруг неё поутих. Тем не менее игроки английских команд за редкими исключениями продолжали вставать на колено перед стартовыми свистками матчей. Но они вроде как не заставляли это делать своих соперников из команд других стран в международных матчах. Российские клубы не избежали встреч с английскими в нынешних еврокубках: «Зенит» играл с «Челси», а «Спартак» мерился силами с «Лестером». Из зенитовцев преклоняли колено легионеры, а из спартаковцев только перед домашним матчем участие в акции принял Ларссон. После гостевой игры с «Лестером», когда все «красно-белые» остались стоять на двух ногах, их жёстко отчитала известная своими эксцентричными высказываниями бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская. Она назвала «Спартак» «клубом расистов», а после возникновения резонанса взяла задний ход – мол, она никого не оскорбляла и не обижала. Пресс-служба «Спартака» пригрозила Ольге Юрьевне, что ей придётся отвечать в рамках законодательства, но пока информация о судебных исках по этому поводу не поступала. Напомним, что «Спартак» был замешан в скандале на тему расизма и до этого. В январе 2018 года защитник «красно-белых» Георгий Джикия в шуточной форме называл бразильских игроков команды «шоколадками, греющимися на солнце».

«Локомотив» и Рангник

Московскому «Локомотиву» надоело постоянное лидерство «Зенита» в чемпионате России, и «железнодорожники» решили нарушить гегемонию питерского гранда с привлечением помощи из-за рубежа. Поднимать «путейцев» на вершины в чемпионате России и даже в Лиге чемпионов был призван известный немецкий специалист Ральф Рангник, в своё время выводивший в Бундеслигу «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». В «Локомотиве» Рангник был назначен на должность с расплывчатым названием «руководитель по спорту и развитию». Вместе с собой Рангник привёз целую компанию соратников на общую зарплату в четыре миллиона евро в год. Летом московский клуб потратил около тридцати миллионов в единой европейской валюте на сомнительные трансферы, деятельное участие в которых принимал Рангник. Осенью у «железнодорожников» сменился главный тренер. Вместо Марко Николича, которого в 2020 году приводили другие люди, Рангник заручился услугами своего соотечественника Маркуса Гисдоля. И одно дело, если бы Рангник продолжал строить в «Локомотиве» европейский топ-клуб, но ведь он быстро смотал там удочки и переметнулся в «Манчестер Юнайтед», получив оттуда гораздо более выгодное в финансовом плане предложение. А «Локомотив», кстати, остался без компенсации за досрочное расторжение контракта.

Яркая, но короткая Суперлига

В одну прекрасную апрельскую ночь с воскресенья на понедельник лавина из двенадцати топовых европейских футбольных клубов хлынула в новообразованную под председательством Флорентино Переса Суперлигу, чтобы увеличить свои доходы и не делиться ими с УЕФА и остальными клубами. Вот список этих бунтарей-смельчаков: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Интер», «Милан». УЕФА и национальные ассоциации Англии, Италии и Испании не могли не отреагировать на это жёстким образом. Александр Чеферин разражался злобными тирадами, и прошла информация, что игроки из клубов-«сепаратистов» будут дисквалифицированы в рамках турниров под эгидой УЕФА, в том числе чемпионата Европы. И тут Суперлига внезапно стала распадаться – спустя два дня её покинули все шесть английских клубов, а на третий день было официально объявлено о приостановке проекта. Захотевшие самостоятельности и богатства клубы испугались не только санкций от УЕФА, но и гнева своих болельщиков. Протестовавшие фанаты «Челси» едва не сорвали матч «синих» с «Брайтоном», а болельщики «Манчестер Юнайтед», недовольные политикой владельцев клуба, уже после схлопывания Суперлиги проникли на поле стадиона «Олд Траффорд» и вынудили АПЛ перенести матч «МЮ» – «Ливерпуль» на другую дату.

Конец романа Месси и «Барселоны»

Долгие годы Лионеля Месси трудно было представить в футболке не «Барселоны», а другого клуба. Казалось, он будет предан «блаугране» до самого конца карьеры, но неблагоприятная финансовая ситуация каталонского клуба нарушила эту идиллию. Погрязшая в долгах «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Месси летом 2021 года, когда срок старого соглашения истёк. Есть разные оценки, мог каталонский клуб оставить Лео у себя или не мог. «Барселона» объявила, что главными причинами ухода Месси стали разногласия с руководством Ла Лиги, которая заключила сделку с люксембургским фондом CVC Capital Partners, и непростые зарплатные правила Примеры. У болельщиков «Барселоны» теплилась надежда, что некоторые игроки команды пойдут на сокращение зарплат, а Месси согласится играть бесплатно, но это вроде как было невозможно. В итоге Лионель провёл на «Камп Ноу» слёзную пресс-конференцию и отправился покорять Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ».

Ковид-протокол и депортация

Второй коронавирусный год не мог обойтись без соответствующего скандала. Нетривиальная ситуация сложилась в отборочном матче к чемпионату мира между двумя примами южноамериканского футбола – сборными Бразилии и Аргентины. Игра была остановлена уже на седьмой минуте и больше не продолжилась. На поле стадиона в Сан-Паулу вышли представители полиции и санитарных органов, потребовавшие прекратить встречу. Дело в том, что четыре игрока «альбиселесте» – Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Сельсо, Кристиан Ромеро и Эмилиано Буэндиа – нарушили чрезвычайные правила въезда в Бразилию из Великобритании, не отбыв обязательный 14-дневный карантин. Слухи об этом ходили заранее, но никто официально не предъявлял аргентинцам претензии до начала матча. В итоге спустя несколько минут споров сборная Аргентины в полном составе покинула поле, а затем собрала вещички и улетела из Бразилии. Нарушившие коронавирусный протокол футболисты отделались лишь депортацией. Также имелись проблемы с возвращением латиноамериканских футболистов и их участием в первых матчах клубов после перерывов на сборные – «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо испытали эту нервотрёпку на себе.

Круговорот шаров при жеребьёвке

Домыслы о холодных и нагретых шарах на жеребьёвках еврокубков имеют давнюю историю. Но казус на декабрьской церемонии определения пар плей-офф Лиги чемпионов оказался другого толка. Посол финала Лиги чемпионов Андрей Аршавин вытащил шар с надписью «Манчестер Юнайтед», определяя соперника «Вильяррела» по 1/8 финала. Однако это шло вразрез с правилами Лиги чемпионов, по которым команды, игравшие друг с другом в одной группе, не могут пересечься на первой стадии плей-офф. Тогда Аршавин вытащил другой шар, и «Вильярреал» попал на «Манчестер Сити». Жеребьёвка дошла до конца, но мадридский «Атлетико» заявил протест, поскольку среди шаров с его возможными соперниками не оказалось сферы с надписью «МЮ», и «матрасникам» досталась «Бавария». Организаторы, серьёзно оплошавшие с круговоротом шаров в прозрачных чашах, пошли навстречу «Атлетико» и во избежание эскалации скандала провели повторную процедуру, на которой предыдущие ошибки были учтены и не повторились.

Кирилл Иванцов