Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ребров: Дака из «Лестера» сказал, что «Спартак» играет на уровне АПЛ

17 Декабря 2021 • 14:38 Комментировать (2)

Экс-вратарь «Спартака» Артём Ребров сделал публикацию в своём блоге, посвятив её выступлению команды на групповой стадии Лиги Европы.

Как известно, «Спартак» финишировал на первом месте, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Москвичи получили билет сразу в 1/8 финала Лиги Европы и узнают имя своего соперника в конце зимы.

Ребров вспомнил диалог с Патсоном Дакой из «Лестера» после матча в Москве, когда англичане победили со счётом 4:3. Дака тогда забил все четыре гола своей команды.

«Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, ничего себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем». Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига», - слова Реброва приводятся на Sports.ru.

Добавим, что в Англии «Лестер» и «Спартак» сыграли вничью 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Артём Ребров Патсон Дака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
White_Shark
17 Декабря 2021 в 15:03
Албанской Премьер Лиги?
Ne gustа
17 Декабря 2021 в 14:45
Ой а как жы тада и на каком уравне играет наш зинид?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
16:13 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «В Россию и Москву меня приводит судьба»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Должны понять, почему команда выходит с одним настроением на матчи Лиги Европы и другим - на РПЛ»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Чувствую момент, что готов к этому новому этапу карьеры» 1
15:43 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Хочу отдать должное прежнему тренерскому штабу Рую Витории»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: «Принципиальным условием Ваноли было неподписание контракта до решения по Витории»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Конечно, я многому научился у Конте, но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: «Спартак» рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Александр Тихонов – о Fan ID: «Может они ещё ошейники на людей наденут?» 1
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Ребров: Дака из «Лестера» сказал, что «Спартак» играет на уровне АПЛ 2
13:59 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Черчесов считает себя королём мира, кроме себя никого не уважает»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Капелло - о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Боярский отреагировал на смену тренера в «Спартаке» 2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Фетисов - о Ваноли: «Иностранец уже приводил «Спартак» к чемпионству»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Спартак» не может так играть в Лиге Европы, но идти девятым в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем