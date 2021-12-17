​Ребров: Дака из «Лестера» сказал, что «Спартак» играет на уровне АПЛ

Экс-вратарь «Спартака» Артём Ребров сделал публикацию в своём блоге, посвятив её выступлению команды на групповой стадии Лиги Европы.

Как известно, «Спартак» финишировал на первом месте, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Москвичи получили билет сразу в 1/8 финала Лиги Европы и узнают имя своего соперника в конце зимы.

Ребров вспомнил диалог с Патсоном Дакой из «Лестера» после матча в Москве, когда англичане победили со счётом 4:3. Дака тогда забил все четыре гола своей команды.

«Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, ничего себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем». Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига», - слова Реброва приводятся на Sports.ru.

Добавим, что в Англии «Лестер» и «Спартак» сыграли вничью 1:1.