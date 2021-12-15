Арбитр Матюнин настаивает на том, что правильно засчитал гол Комличенко в ворота «Зенита»

Судья РПЛ Алексей Матюнин не согласился с решением ЭСК РФС признать ошибочным его решение в матче 17-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом». Та встреча завершилась со счетом 2:2, а представители чемпионов России были недовольны засчитанным голом Николая Комличенко, который перед голевым ударом предположительно с нарушением правил избавился от опеки Ярослава Ракицкого, сообщает «Спорт-Экспресс».

Экспертно-судейская комиссия аргументировала свою позицию тем, что Комличенко не по правилам толкнул противника, ведь мяч находился не на игровом расстоянии от атакующего игрока.

Матюнин же считает, что в том эпизоде была обычная борьба за мяч.