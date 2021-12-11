​Ломовицкий может сменить «Спартак» на «Рубин»

Полузащитник Александр Ломовицкий может перейти из «Спартака» в «Рубин» в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», клубы уже обсуждают возможный трансфер. Сделка может быть согласована в ближайшее время.

В сезоне 2021/2022 Александр Ломовицкий провёл на поле только 453 минуты в 20 матчах «Спартака» во всех соревнованиях. На счету 23-летнего полузащитника один результативный пас на партнёра.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Ломовицкого в 1,5 миллиона евро.