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Экс-игрок «Зари» Чистяков: «Гамула к своему здоровью относился тоже с юмором, это и подвело его» эксклюзив

09 Декабря 2021 • 09:00 Комментировать

Бывший вратарь Алексей Чистяков в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими воспоминаниями об Игоре Гамуле, вместе с которым он выступал за ворошиловградскую (луганскую) «Зарю». Напомним, Гамула накануне скончался в возрасте 61 года.

- В «Зарю» меня приглашали как раз Гамула и Заваров. В то время же не было агентов, и на тебя выходил либо тренер другой команды, либо её футболисты по его поручению. Я тогда собирался в московское «Торпедо», но Гамула с Заваровым, которые сами из Луганска, пришли ко мне домой и сказали: «Давай в «Зарю». Десять лет назад команда стала чемпионом Союза, а сейчас руководство опять создаёт условия, чтобы мы вышли в высшую лигу из первой».

Я говорю, что собираюсь в «Торпедо», а они мне: «Да мы знаем, что ты написал заявление. Но Москва для тебя нефартовый город, и зачем она тебе нужна, дважды в одну реку не входят». Дело в том, что до этого я ездил в московский «Локомотив», где получил два сотрясения за тренировку и попал в реанимацию. В общем, уговорили меня Гамула и Заваров перейти в «Зарю», а не в «Торпедо».

Чем запомнился Гамула? Он был очень контактным человеком и быстро находил со всеми общий язык. Его «коронкой» было шутить и юморить по разным поводам – и в том, что касалось футбола, и в том, что касалось бытовых моментов. Было интересно, когда Гамула спорил с Заваровым насчёт роста. У них разница была, по-моему, один или два сантиметра. Так вот, Гамула говорил Заварову: «Это за счёт причёски ты кажешься выше, а если бы ты тоже был лысый, то был бы выше я».

На поле Гамула всегда отдавался на полную катушку и бился до конца. Он владел тонким пасом. Удар у него был не очень сильный, но поставленный, на точность. Помню, Гамула забил победный гол в ворота ереванского «Арарата», когда «Заря» вышла в полуфинал Кубка СССР. Единственное, ему немножко не хватало скорости, а то бы он играл ярче. Тренером Гамула был нестандартным. Он хорошо понимал игру и высказывался в том числе на передачах «Матч ТВ» остро и с юмором, присущим только ему.

Все знали, что у Гамулы сахарный диабет, и он относился к своему здоровью тоже с юмором. Никто не думает, что может так быстро уйти из жизни. Все думают, что будут жить долго. К сожалению, отношение к своему здоровью подвело Гамулу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Гамула алексей чистяков
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