Орлов: «Ерохин должен сесть на скамейку, он подводит «Зенит»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет уровня игры хавбека Александра Ерохина, выступающего за петербургский «Зенит».

В эфире «Радио Зенит» Орлов заявил, что россиянина нужно заменить на игрока, который будет успешнее использовать свои моменты. По мнению комментатора, тренерскому штабу «сине-бело-голубых» стоит усадить Ерохина в запас. Орлов считает, что Александр своей игрой подводит команду.

«Надо задуматься, нужен ли такой игрок «Зениту», - подытожил комментатор.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник забил шесть голов и отдал два ассиста в 17 поединках.