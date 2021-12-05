​«Спартак» не будет обращаться в комитет по этике из-за слов Мурзагулова о Соболеве

Возглавляющий совет директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в начале недели назвал Александра Соболева великим русским актёром. Спустя пять дней он снова «уколол» форварда «Спартака». Комментируя удаление футболиста, Мурзагулов написал в социальной сети: «Отдыхай оскароносец».

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, сообщил, что клуб не будет обращаться в комитет по этике РФС с просьбой оценить слова Ростислава Мурзагулова.

«Это не наш метод, и масштаб проблемы не тот», - пояснил позицию клуба Зеленов, отметив, что Мурзагулов уже отметился менее воинственным заявлением в СМИ, когда сказал, что никого не хотел обидеть.