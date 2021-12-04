Черчесов получил предложение от клуба из Европы

Известный специалист Станислав Черчесов, который находится в статусе безработного после отставки с поста наставника сборной России, может трудоустроиться в Европе. По данным «Спорт-экспресса», заинтересованность в его услугах проявляет бельгийский «Антверпен».

Источник подчеркивает, что руководство бельгийского клуба уже вышло на связь с тренером и предложило ему контракт. «Антверпен» готов платить Черчесову порядка 1,2 миллиона евро ежегодно.

Станислав Саламович тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. На клубном уровне он поработал с московским «Динамо», варшавской «Легией», «Спартаком» и еще рядом команд.