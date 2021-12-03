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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костюков будет прооперирован в Финляндии

03 Декабря 2021 • 20:29 Комментировать (1)

Стало известно, когда полузащитник «Рубина» Михаил Костюков вылетит в Финляндию. Как сообщает ТАСС, это произойдет 6 декабря.

Ранее футболист получил травму в поединке РПЛ с «Динамо».

Наставник казанского клуба Леонид Слуцкий сообщил, что окончательный диагноз будет установлен уже непосредственно в момент операции.

«Ему нужно хирургическое вмешательство. 6 декабря он летит в Финляндию. Ориентировочно 13 декабря будет прооперирован», — сказал специалист.

Сроки восстановления футболиста станут известны после операции. По предварительным данным, у Костюкова перелом ноги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Михаил Костюков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
сигитов валерий
03 Декабря 2021 в 21:23
Это при том, что в Казани есть Научно-исследовательский институт травматологии и есть кафедра травматологии в казанском медуниверситете! Неужели так упал уровень медицины в Татарстане?
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