Костюков будет прооперирован в Финляндии

Стало известно, когда полузащитник «Рубина» Михаил Костюков вылетит в Финляндию. Как сообщает ТАСС, это произойдет 6 декабря.

Ранее футболист получил травму в поединке РПЛ с «Динамо».

Наставник казанского клуба Леонид Слуцкий сообщил, что окончательный диагноз будет установлен уже непосредственно в момент операции.

«Ему нужно хирургическое вмешательство. 6 декабря он летит в Финляндию. Ориентировочно 13 декабря будет прооперирован», — сказал специалист.

Сроки восстановления футболиста станут известны после операции. По предварительным данным, у Костюкова перелом ноги.