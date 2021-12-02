Газизов: «Уфа» может погибнуть»

Футбольный функционер Шамиль Газизов высказался относительно финансовой ситуации в «Уфе», где он занимает пост генерального директора.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» он допустил, что клуб из Башкортостана может погибнуть, ведь сильно зависит от помощи руководства региона. Он заявил, что бюджет «Уфы» составляет 650 миллионов рублей, в то время как у «Спартака» - более десяти миллиардов.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги уфимский коллектив борется за выживание. После 16 туров команда с 16 очками занимает 12 место в таблице. «Уфа» опережает идущий последним «Урал» всего на три балла.