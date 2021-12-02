Агент Бистровича отреагировал на информацию о предложениях из Европы

Футбольный агент Вукмил Вукмирица, который ведет дела хорватского хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича, отреагировал на информацию о возможном трансфере своего клиента в январе. Российские СМИ сегодня сообщили об интересе к полузащитнику со стороны евроейских клубов.

«Это неправда. Никаких предложений по аренде не поступало», - цитирует агента Sport24.

Бистрович перебрался в «армейский» клуб три года назад из «Слована». Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за турецкую «Касымпашу».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кристиян провел пять матчей и забил один гол.