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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бистровича отреагировал на информацию о предложениях из Европы

02 Декабря 2021 • 13:07 Комментировать

Футбольный агент Вукмил Вукмирица, который ведет дела хорватского хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича, отреагировал на информацию о возможном трансфере своего клиента в январе. Российские СМИ сегодня сообщили об интересе к полузащитнику со стороны евроейских клубов.

«Это неправда. Никаких предложений по аренде не поступало», - цитирует агента Sport24.

Бистрович перебрался в «армейский» клуб три года назад из «Слована». Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за турецкую «Касымпашу».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кристиян провел пять матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
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