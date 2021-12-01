​Канчельскис написал заявление в полицию – бывшему игроку «МЮ» угрожали

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию и написал заявление. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

Десять дней назад в кафе «Оазис» к Андрею Канчельскису подошли неизвестные люди. Они пообещали бывшему футболисту инвалидность, если он не пойдёт на уступки и не согласится на 80 тысяч евро вместе 1,6 миллиона, которые «Навбахор» должен заплатить ему по решению ФИФА.

Правоохранительные органы начали разбирательство.

«Навбахор» - футбольный клуб из Узбекистана, в котором Андрей Канчельскис ранее работал тренером.