Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 398 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис написал заявление в полицию – бывшему игроку «МЮ» угрожали

01 Декабря 2021 • 11:19 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию и написал заявление. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

Десять дней назад в кафе «Оазис» к Андрею Канчельскису подошли неизвестные люди. Они пообещали бывшему футболисту инвалидность, если он не пойдёт на уступки и не согласится на 80 тысяч евро вместе 1,6 миллиона, которые «Навбахор» должен заплатить ему по решению ФИФА.

Правоохранительные органы начали разбирательство.

«Навбахор» - футбольный клуб из Узбекистана, в котором Андрей Канчельскис ранее работал тренером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Навбахор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
11:19 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис написал заявление в полицию – бывшему игроку «МЮ» угрожали
08:55 · Кубок Париматч Премьер
​Зимнего турнира канала «Матч Премьер» не будет
30 Ноября
23:19 · Россия. Премьер-лига
Боккетти: «Спартак» для меня значит многое, мой переход в этот клуб является важнейшим решением в жизни» 1
22:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Григорян: Молодым футболистам нужно брать пример с Агаларова, он воспитанный и целеустремленный 1
21:36 · Россия. Премьер-лига
Карпин сравнил работу в сборной и в клубе 1
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником, которым интересовался «Спартак»
18:16 · Кубок Париматч Премьер
​«Спартак» на этот раз не сыграет на Кубке канала «Матч Премьер» - источник 3
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Семак не оплатил 95 штрафов ГИБДД 5
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Уже 12 фанатов ЦСКА получили запрет на посещение матчей 1
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Вендел вернулся в общую группу «Зенита» 1
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Глава совета директоров «Уфы» - о пенальти на Соболеве: «ВАР помогает хорошим актёрам» 5
13:36 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - 0%: Эксперты оценили шансы команд РПЛ на чемпионство 4
12:26 · Россия. Премьер-лига
​Поленов: «Рангник в «Локомотиве» - это как резина «БМВ» на заводе «АвтоВАЗ» 1
12:15 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Спартак» не должен скатываться до того, чтобы брать каких-то помощников тренеров»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Вылететь «Спартак» не сумеет, но и выше не продвинется» 2
Все новости
Рекомендуем