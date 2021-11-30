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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин сравнил работу в сборной и в клубе

30 Ноября 2021 • 21:36 Комментировать

Как оказалось, главный тренер сборной России Валерий Карпин пока еще не успел соскучиться за своей бывшей работой в «Ростове». После встречи с футболистами национальной команды наставник дал интервью, по ходу которого также успел сравнить свою прежнюю деятельность и нынешнюю.

Специалист признался, что занимать ведущую должность в российской сборной является интересным занятием. Но, Карпину пока сложно определиться, где ему больше нравилось тренировать.

«Не могу сказать, что здесь интереснее, чем там (прим. – в клубе). Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу. Прямо сейчас нет», - ответил наставник в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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