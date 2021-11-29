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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев нашёл нового тренера для «Спартака»

29 Ноября 2021 • 13:55 Комментировать (3)

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о неудачном выступлении «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. 67-летний специалист считает, что руководству клуба стоит пригласить на пост наставника кого-то из бывших игроков команды. Олег Иванович призвал рассмотреть кандидатуру Андрея Тихонова.

«Спартак» должен возглавлять тот, кто прошел его игровую школу. Тихонов - настоящий спартаковец! Чем больше таких бойцов будет, тем быстрее «Спартак» вернет себе авторитет», - сказал Романцев в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

В настоящий момент Тихонов находится в статусе безработного. Последним его клубом была «Астана». В России он поработал главным тренером «Енисея» и «Крыльев Советов».

Сейчас «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством «красно-белые» провалили первый круг Премьер-лиги. Команда с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Андрей Тихонов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Кришна
29 Ноября 2021 в 14:43
При всем уважении к Тихонову, как тренер он так себе...
Don sangre
29 Ноября 2021 в 14:04
Пусть до конца сезона Виттория отработает... Иваныч забы что уже были настоящие спартаковцы... И Аленичев и Карпин....
Don sangre
29 Ноября 2021 в 14:04
Пусть до конца сезона Виттория отработает... Иваныч забы что уже были настоящие спартаковцы... И Аленичев и Карпин....
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