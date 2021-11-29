«Зенит» готов купить полузащитника «Боки Хуниорс» за 10 млн евро

Петербургский «Зенит» нашел усиление в Южной Америке. Скауты «сине-бело-голубых» обратили внимание на полузащитника «Боки Хуниорс» Кристиана Медину. Об этом рапортует на своих страницах El Crack Deportivo.

Чемпион России готов выделить на трансфер 19-летнего аргентинского футболиста десять миллионов евро. Позиция «Боки Хуниорс» в этом вопросе пока неизвестна.

Кристиан провел в составе аргентинского топ-клуба 34 поединка в текущем сезоне, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Стороны связаны контрактными обязательствами до конца 2025 года.