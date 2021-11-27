Известна зарплата Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Похоже, уход немецкого специалиста Ральфа Рангника из московского «Локомотива» неизбежен. Тренер близок к назначению на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mirror, уже стала известна заработная плата наставника в английском гранде. Он будет получать на «Олд Траффорд» 7,6 миллиона фунтов в год (~9 миллионов евро). Стоит отметить, что его нынешний оклад в «Локомотиве» составляет 3,8 миллиона фунтов (4,5 миллиона евро). Таким образом, зарплата Рангника будет увеличена вдвое.

У руля манкунианцев немец будет призван заменить норвежца Уле Гуннара Сульшера, уволенного за неудовлетворительные результаты.