«Уфа»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

«Уфа» получает много предложений по трансферу лучшего нападающего РПЛ Гамида Агаларова. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член совета директоров клуба из Башкортостана Ростислав Мурзагулов.

Руководитель отметил, что пока клуб не получил достойного предложения по 21-летнему голеадору: «Поступающие предложения недостойны лучшего, как мы уверены, нападающего России».

По словам Мурзагулова, интерес к форварду проявляют в России и за рубежом. При этом он отметил, что трансфер игрока этой зимой маловероятен.

В нынешнем сезоне чемпионата России Агаларов провел 15 поединков и отметился 13 забитыми мячами.