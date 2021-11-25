​Бывший работник «Спартака» рассказал интересные детали о Витории

Ярослав Кулемин, который не так давно покинул должность главы пресс-службы «Спартака», посредством публикации в «Фейсбуке» рассказал интересные детали о действующем тренере команды Руе Витории.

Кулемин отметил, что Витория умеет держать удар. В момент ухода Дмитрия Попова с должности спортивного директора португальский тренер призывал руководство клуба к диалогу, а сам на утро разбирал подготовку к игре как ни в чём не бывало.

По словам Кулемина, Витория проводил регулярные встречи с руководителями разных служб «Спартака». Он говорил о рекомендациях и даже обсуждал скорость, с которой болбои должны подавать мячи футболистам.

Кулемин рассказал, что некоторые фразы на пресс-конференциях он говорил специально для того, чтобы настроить футболистов. В качестве примера бывший сотрудник «Спартака» привёл фразы «Нечего терять» и «Для соперника это матч жизни и смерти», которую тренер озвучил перед важной игрой с «Бенфикой». Кулемин написал, что таким способом он хотел раскрепостить своих игроков и оказать давление на «Бенфику».

Также Кулемин рассказал, что Руй Витория просил публиковать в социальных сетях мотивирующие фразы для футболистов.

Любопытно, что Кулемин перед матчами готовил для Витории отчёты о сопернике, в частности о цитатах представителей этого клуба о «Спартаке». Всё это португалец использовал.

«Москва для Руя - постоянный поиск людей, на которых можно опереться, в том числе в мелочах. В его ситуации поддержка особенно важна, но лица в «Спартаке» меняются слишком часто», - поделился Кулемин.