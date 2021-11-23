Смородская посоветовала Миранчуку перейти в «Зенит»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», оценила перспективы полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Надо уходить как можно скорее. Если он останется, дальше будет только хуже», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

В процессе интервью экс-глава «железнодорожников» посоветовала хавбеку обратить внимание на петербургский «Зенит». По мнению Смородской, это отличный вариант для Алексея, где он будет получать игровую практику.

Миранчук провел шесть матчей в этом сезоне Серии А, отметившись голевой передачей.