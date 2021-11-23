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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская посоветовала Миранчуку перейти в «Зенит»

23 Ноября 2021 • 13:30 Комментировать (2)

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», оценила перспективы полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Надо уходить как можно скорее. Если он останется, дальше будет только хуже», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

В процессе интервью экс-глава «железнодорожников» посоветовала хавбеку обратить внимание на петербургский «Зенит». По мнению Смородской, это отличный вариант для Алексея, где он будет получать игровую практику.

Миранчук провел шесть матчей в этом сезоне Серии А, отметившись голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
23 Ноября 2021 в 14:43
Если Миранчук хочет полностью деградировать как футболист, конечно, пусть переходит в зинид!
Evgen 86
23 Ноября 2021 в 13:49
Советчик из неё так себе. Он бы сразу минуя Атланту мог перейти в Зеню. Но Алексей хотел именно в Европе играть там и нужно оставаться
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