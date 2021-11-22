​Гисдоль объяснил провалы клубов РПЛ в Европе

Клубы российской Премьер-лиги в последние годы раз за разом проваливаются в еврокубковых турнирах. Комментарий на этот счёт дал Маркус Гисдоль, который с недавних пор возглавляет «Локомотив».

Гисдоль считает, что в России нужно поразмышлять насчёт текущего лимита на легионеров. Тренер отметил, что если в команде будет больше иностранцев, то это повысит конкуренцию и стимулирует прогресс молодых игроков.

«Сейчас часть состава формируется не по игровым признакам, а из-за соответствия правилам», - высказался Гисдоль в интервью для «Спорт-Экспресса».

Гисдоль сказал, что от самого по себе выхода на поле российских игроков нет никакого эффекта, если эти игроки проходят в состав не по спортивному принципу.

Напомним, что сейчас в РПЛ работает заявочный лимит. Каждый клуб может внести в заявку на сезон 8 легионеров.