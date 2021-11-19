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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Зобнин превратился в посредственного футболиста, он играет везде одинаково плохо»

19 Ноября 2021 • 13:41 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин стал посредственным игроком. Таким мнением о футболисте «красно-белых» поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Он ничем не выделяется, играет везде одинаково плохо. После травмы Роман не смог выйти на прежний уровень», - раскритиковал футболиста Колосков в интервью «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему заработную плату.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник забил два гола в 11 поединках.

Трудовое соглашение 27-летнего хавбека с «красно-белыми» рассчитано до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Роман Зобнин
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