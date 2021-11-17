​Бабаян может уйти из ЦСКА и вернуться в «Астану»

Григорий Бабаян может покинуть тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА в обозримом будущем. Как сообщает портал Vesti.kz, 41-летний специалист получил предложение возглавить «Астану».

Должность главного тренера «Астаны» недавно оказалась вакантной после ухода Андрея Тихонова. Российский специалист ранее был дисквалифицирован в Казахстане на два года за увод команды с поля в знак протеста.

С 2012 по 2019 год Григорий Бабаян уже работал в «Астане» - как ассистентом, так и главным тренером команды.

Отметим, что в ЦСКА Григорий Бабаян трудится с лета текущего календарного года.