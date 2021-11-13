Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере игрока «Шахтёра»

13 Ноября 2021 • 11:40 Комментировать (3)

В СМИ ходят слухи о потенциальном переходе украинского защитника Марка Мампасси из донецкого «Шахтёра» в московский «Локомотив». Представители «железнодорожников» прокомментировали эту информацию в интервью Sport24.

«Фраза «входит в сферу интересов» может относиться к десятку футболистов. Трансфер считается состоявшимся только после подписания документов», - заявили в пресс-службе столичного коллектива.

Также сообщалось, что кроме «железнодорожников», интерес к 18-летнему игроку проявляют петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Трансферная стоимость Мампасси составляет 200 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марк Мампасси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
АнтиУкр
13 Ноября 2021 в 12:07
Зачем писать трансфер за 200 тыс .Проще было написать за бесплатно <...> Такие "огромные" деньги у каждого из игроков Локо водятся на карманные расходы <...>
Crocodile
13 Ноября 2021 в 13:14
а у Диниса шо завелося в кармане, окромя воши на аркане?
Kar Karych
13 Ноября 2021 в 13:47
Ты кулачишки разогревай, защеканец! Активней будешь работать ручками!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Ноября
13:24 · Россия. ФНЛ
«Велес» проиграл «Томи» из-за автогола Макеева
11:40 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере игрока «Шахтёра» 3
11:23 · Россия. Премьер-лига
Три российских топ-клуба нацелились на защитника «Шахтёра»
10:24 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и ворвался в тройку лидеров ФНЛ
09:47 · Россия. Премьер-лига
«Идеальная разминка»: «Спартак» показал, как Промес убирает снег фото
00:49 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Семак — великолепный тренер
12 Ноября
22:34 · Россия. Премьер-лига
Тиль может стать игроком «Рейнджерс»
20:13 · Россия. Премьер-лига
РФС будет сотрудничать со Всероссийским обществом инвалидов 2
19:32 · Россия. Премьер-лига
Логашов вспомнил, как Халк выругался в лицо арбитру Вилкову 2
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо не болеет COVID-19 – агент
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Кварацхелия остаётся на радаре «Милана»
16:58 · Россия. Премьер-лига
​Исследование: ЦСКА – самый стабильный клуб лучших лиг Европы по игрокам
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Милевский считает, что киевское «Динамо» сейчас сильнее «Спартака» 12
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»
13:50 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проведёт спарринг с «Уфой»
Все новости
Рекомендуем