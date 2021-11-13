В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере игрока «Шахтёра»

В СМИ ходят слухи о потенциальном переходе украинского защитника Марка Мампасси из донецкого «Шахтёра» в московский «Локомотив». Представители «железнодорожников» прокомментировали эту информацию в интервью Sport24.

«Фраза «входит в сферу интересов» может относиться к десятку футболистов. Трансфер считается состоявшимся только после подписания документов», - заявили в пресс-службе столичного коллектива.

Также сообщалось, что кроме «железнодорожников», интерес к 18-летнему игроку проявляют петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Трансферная стоимость Мампасси составляет 200 тысяч евро.