​Милевский считает, что киевское «Динамо» сейчас сильнее «Спартака»

Артём Милевский стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Экс-форвард сборной Украины высказался по поводу современного российского футбола.

«Почему у вас уровень футбола тормознулся?» - вопрошает Милевский. «Нет харизматичных игроков, какие были раньше – Халк, Промес в лучшей форме, Алиев, Фернандеш… Это всё смотрелось, а сейчас все на цыпочках бегают, никто не может ногу расцарапать. Нет мысли, чтобы что-то красиво разыграть, каких-то комбинаций», - поделился своими мыслями экс-футболист.

«Сравнение украинского и российского футбола? «Динамо» бы сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак», - сказал Милевский.

Стоит сказать, что в 2008 году киевское «Динамо» с Артёмом Милевским в составе дважды разгромило «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов - 4:1, 4:1.

«Сейчас другое поколение, у людей нет голода к футболу. У них есть TikTok, у них есть бабки…» - рассказал экс-форвард киевского «Динамо».