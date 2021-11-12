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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Милевский считает, что киевское «Динамо» сейчас сильнее «Спартака»

12 Ноября 2021 • 16:29 Комментировать

Артём Милевский стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Экс-форвард сборной Украины высказался по поводу современного российского футбола.

«Почему у вас уровень футбола тормознулся?» - вопрошает Милевский. «Нет харизматичных игроков, какие были раньше – Халк, Промес в лучшей форме, Алиев, Фернандеш… Это всё смотрелось, а сейчас все на цыпочках бегают, никто не может ногу расцарапать. Нет мысли, чтобы что-то красиво разыграть, каких-то комбинаций», - поделился своими мыслями экс-футболист.

«Сравнение украинского и российского футбола? «Динамо» бы сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак», - сказал Милевский.

Стоит сказать, что в 2008 году киевское «Динамо» с Артёмом Милевским в составе дважды разгромило «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов - 4:1, 4:1. 

«Сейчас другое поколение, у людей нет голода к футболу. У них есть TikTok, у них есть бабки…» - рассказал экс-форвард киевского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Киев Артём Милевский
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