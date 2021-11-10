​В «Локомотиве» прокомментировали травму Жемалетдинова

В среду было объявлено, что Рифат Жемалетдинов не сыграет за сборную России в ноябре из-за полученной им ранее травмы. Футболист вернётся в расположение клуба, где и будет восстанавливаться.

В пресс-службе «Локомотива» рассказали sport24, что Жемалетдинов получил повреждение в дерби со «Спартаком». На морально-волевых полузащитник завершил матч, но в лагере сборной стало ясно, что в ближайшие дни на все сто процентов Рифат готов не будет.

Напомним, дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором травмировался Рифат Жемалетдинов, завершилось вничью с результатом 1:1.