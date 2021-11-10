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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Жиго отреагировал на информацию об интересе «Марселя»

10 Ноября 2021 • 08:10 Комментировать

Накануне в прессе появилась информация об интересе к защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго со стороны «Марселя». Об этом в интервью «РБ Спорт» высказался представитель футболиста Мохамед Беншенафи.

Агент заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами из топ-чемпионатов. По словам Беншенафи, конкретных предложений пока нет. Что касается «Марселя», то этого клуба нет в числе потенциальных покупателей, подчеркнул представитель Жиго.

28-летний французский игрок защищает цвета «народной» команды с июля 2018 года. Срок трудового соглашения Самуэля с «красно-белыми» истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самуэль Жиго
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