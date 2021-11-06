Чорлука объяснил, почему в России мало топ-футболистов

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, почему в России практически нет топ-футболистов.

Напомним, сейчас хорват занимает пост ассистента главного тренера сборной Хорватии.

По словам Чорлуки, всё дело в деньгах. Из-за отсутствия амбиций очень мало российских игроков хотят выступать за рубежом.

«У российских клубов есть большие финансовые возможности. Лишь трое игроков выступают за рубежом - Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев. Других в России всё устраивает. Здесь отличные контракты, большие зарплаты, они играют дома. Поэтому амбиций нет», — цитирует Чорлуку Nacional.hr.

Напомним, 35-летний Чорлука является воспитанником загребского «Динамо».