«Спартак» предложил новый долгосрочный контракт Рассказову

В московском «Спартаке» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с защитником Николаем Рассказовым, несмотря на неудачные действия игрока в последних матчах. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Журналисты утверждают, что руководство столичного клуба уже предложило 23-летнему исполнителю новый трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2025 года. Текущий контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Николай провел 11 матчей, отдал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.