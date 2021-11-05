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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» предложил новый долгосрочный контракт Рассказову

05 Ноября 2021 • 13:05 Комментировать (3)

В московском «Спартаке» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с защитником Николаем Рассказовым, несмотря на неудачные действия игрока в последних матчах. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Журналисты утверждают, что руководство столичного клуба уже предложило 23-летнему исполнителю новый трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2025 года. Текущий контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Николай провел 11 матчей, отдал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Рассказов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Diman777
05 Ноября 2021 в 13:48
вредительство
Redwhite1959
05 Ноября 2021 в 13:30
И - сразу отдаст в аренду!))
Severnyj84
05 Ноября 2021 в 13:30
Раз другого выбора нет, то и Расссказов сойдет для такой команды.
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