​Зачем шейхам «Спартак»: всего одна причина

Во вторник вечером появилась информация о том, что владельцы «Манчестер Сити» могут купить долю в «Спартаке». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и пытается понять, зачем сторонам может быть нужна эта сделка.

Что рассказали СМИ

Вторничным вечером телеграм-канал Baza сообщил о том, что в Москве находятся представители компании City Football Group. Якобы они рассматривают вариант с покупкой 20% акций «Спартака». По данным источника, представители компании посетили недавний матч «красно-белых» в чемпионате России против «Ростова», ознакомились с инфраструктурой и провели несколько встреч.

Что говорят в «Спартаке»

В «Спартаке» не стали решительно опровергать информацию о возможной продаже доли клуба иностранным инвесторам. В стане «красно-белых» отказались давать какие-то подробные комментарии, предложив обратиться к авторам публикаций в СМИ. Реакция «Спартака» наводит на мысли о том, что какая-то доля правды в появившихся сообщениях всё-таки есть.

City Football Group – кто это

City Football Group – крупнейший холдинг, который полностью или частично владеет целым рядом футбольных клубов по всем земному шару. Флагманом холдинга является английский «Манчестер Сити». Также в семью City Football Group входят «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтовидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция).

Зачем шейхам «Спартак»

City Football Group владеет десятком футбольных клубов на планете. Останавливаться на достигнутом холдинг не собирается, стремясь расширять своё представительство. В восточной Европе у City Football Group пока нет своих клубов, и холдинг наверняка был бы не прочь это исправить, открыв для себя новый рынок.

Шейхов давно связывали с интересом в России. Правда, раньше ходили разговоры о более скромных клубах, как «Сочи» и «Уфа». «Спартак» даже при всех своих нынешних проблемах является узнаваемым брендом в этой части континента, что не может не привлекать потенциальных инвесторов.

Зачем «Спартаку» шейхи

Иностранные инвесторы могут привлечь в клуб дополнительный капитал, но это не единственный потенциальный плюс. City Football Group может помочь «Спартаку» выйти на более высокий уровень с точки зрения функционирования. Плюс «красно-белые» получат широкую скаутинговую сеть. Откроются возможности для аренды молодых футболистов из клубов, которые являются частью холдинга, возможно, даже из «Манчестер Сити».

Что будет со «Спартаком», если шейхи войдут в клуб

«Спартак» играет в еврокубках, и City Football Group не может стать основным владельцем клуба по правилам УЕФА, которые не допускают конфликта интересов. Шейхи могут купить лишь долю в московском клубе. Если это случится, ожидать стремительного взлёта «Спартака» не приходится. Посмотрев на клубы, которые входят в City Football Group, можно убедиться, что большинство из них не блещут. При этом с шейхами в совете директоров «красно-белые» могут сделать несколько шагов вперёд в своём развитии. Остаётся следить за событиями.