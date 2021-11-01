Российского специалиста Станислава Черчесова, покинувшего национальную команды страны после чемпионата Европы-2020, хотят видеть в Польше. Фанаты футбольного клуба «Легия» (Варшава) желают видеть 58-летнего тренера у руля команды.

Болельщики скандировали кричалку с призывом вернуть Черчесова в клуб во время поединка чемпионата Польши против «Погони» (0:2). Стоит напомнить, что Станислав Саламович привел «Легию» к золотому дублю в сезоне-2015/2016.

Варшавский коллектив провально выступает в нынешнем сезоне местного чемпионата. «Легия» набрала всего девять баллов в 11 турах и располагается лишь на 16-м месте в турнирной таблице.