Мусаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Сабах»

Мурад Мусаев хорошо знаком российским болельщикам. Ранее он работал в «Краснодаре». Сегодня, 27 октября, появилась информация о том, что специалист может возглавить клуб «Сабах» из Азербайджана.

Мусаев отметил, что пока ему сказать нечего. Он попросил дождаться официальной информации.

«Ничего сейчас не комментирую», — цитирует Мусаева Sport24

До этого стало известно, что 37-летний специалист в прошлую пятницу прилетел в Баку. Специалист посетил базу «Сабаха» и провёл переговоры с официальными лицами клуба.