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«Это не люди»: Черданцев высказался в адрес недоброжелателей Генича

24 Октября 2021 • 17:35 Комментировать (1)

Сегодня в своем телеграм-канале журналист Глеб Черняев написал длинный пост, в котором лестно отозвался о Константине Гениче, назвав несколько на это причин. В конце он добавил, что не понимает тех пользователей в социальных сетях, которые плохо относятся к комментатору. Черняев подметил, что очень рад знакомству и дружбе с Геничем.

Своим мнением на этот счет поделился и коллега Константина по цеху, Георгий Черданцев. Правда, он ограничился кратким, но вполне понятным сообщением.

«Костю могут не любить только конечные придурки. Их мнение никому не интересно. Это не люди. Этой фейки», - опубликовал Черданцев у себя в «Телеграме».

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Комментарии (1)
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Slain
24 Октября 2021 в 17:47
хах) а уж какого мнения люди о нем самом, чердак походу даже не подозревает)
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