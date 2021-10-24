Ждём судейского скандала: Чем запомнился судья Иванов в прошлых матчах «Зенит» - «Спартак»

Воскресный матч между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит Сергей Иванов. Этот арбитр уже не первый раз работает на этих поединках. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает предыдущие встречи.

Сергей Иванов в четвёртый раз будет работать на матче между «Зенитом» и «Спартаком». Все три предыдущие встречи, на которых судил Иванов, завершились скандалами. По крайней мере «Спартаку» не понравилось, какие решения принимал рефери.

«Спартак» – «Зенит» – 2:2 (2015 год)

Матч 2015 года многие помнят по роскошному голу Ивелина Попова из-за штрафной за шиворот Лодыгину. Также именно в той встрече Артём Дзюба впервые забил «Спартаку». Матч действительно был ярким и интересным. Именно тогда Сергей Иванов впервые получил возможность работать на «дерби двух столиц».

По итогам матча Сергей Иванов от инспектора получил неудовлетворительную оценку, что уже само по себе характеризует его действия. Виной тому эпизод при счёте 1:1, когда после удара Зе Луиша мяч в пределах штрафной попал в отставленную в сторону руку Николаса Ломбертса. После матча Леонид Федун был категоричен: «Удача и немного судья были на стороне «Зенита».

«Зенит» – «Спартак» – 4:2 (2016 год)

Через год Иванов вновь получил право отработать на этом статусном поединке. После 8-го тура Премьер-лиги «Спартак» лидировал и на три балла опережал третий «Зенит» накануне визита в Санкт-Петербург. Тот матч воспринимался как первая серьёзная проверка Массимо Карреры на посту главного тренера «красно-белых».

Матч получился ярким с футбольной точки зрения, но всё же вопросов к судейству со стороны москвичей хватало. «Зенит» на протяжении всего матча нарушал правила, срывая атаки спартаковцев. На 86-й минуте при счёте 3:2 гости вновь убегали вперёд, Промес прокинул мяч мимо Кришито на свободное место и получил по ногам от итальянца, у которого уже была жёлтая карточка. Кажется, даже сам зенитовец не сомневался, что его сейчас удалят. Однако Иванов продолжил игру, и в следующей же атаке хозяева заработали пенальти.

После матча был скандал. Даже спокойный Промес иронически назвал судейство лучшим в России. Ивелин Попов заявил: «Думаю, арбитр специально ошибался в сторону «Зенита». Всё было понятно. Нам неприятно, что мы выходим на поле, и нас так убивают». Глушаков добавил: «Вся страна видела судейство, мне многие серьёзные люди после игры написали, что удивляются, как мы забили два гола с таким судейством. Как решать эту проблему? Мне стыдно за такой чемпионат и не хочется даже комментировать». Генеральный директор клуба Сергей Родионов отметил: «Я хочу понять одно – зачем судье помогать команде «Зенит», вмешиваться в нормальную игру?»

После матча «Спартак» опубликовал ролик с подборкой всех ошибок Сергея Иванова в матче, а телепередача «Свисток», где разбирается судейство, неожиданно не вышла в эфир, а официальной причиной назвали болезнь ведущего. Представители судейского комитета говорили об ошибках в обе стороны. Тем не менее всё завершилось тем, что уже через четыре дня после матча Валентин Иванов подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС.

«Зенит» – «Спартак» – 2:1 (2020 год)

В 2020-м «Спартак» проваливал чемпионат, но надеялся отыграться в Кубке России. В полуфинале москвичи отправились в гости к «Зениту», и этот матч был доверен Сергею Иванову. Казалось, система ВАР должна была помочь снизить количество непонятных решений. По традиции игра получилась интересной, но судейство опять вышло на первый план.

Уже в дебюте после прострела с фланга Юрий Жирков откровенно рукой тянул за футболку Александра Соболева, завалив его на газон. Однако этого не увидели ни главный судья матча, ни помощники на ВАРе. Потом говорили, что у видеоассистентов был ракурс с другой камеры.

Во втором тайме тот же Соболев упал в чужой штрафной, получив рукой по лицу от Барриоса. Интересно, что после матча Виктор Кашшаи, возглавлявший в ту пору департамент судейства, заявил: «Контакт с рукой Барриоса был достаточно незначителен. Это футбол. Да, если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно лёгким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется». После этого некоторое время отсутствие крови было мемом в российском футболе.

В том матче ещё и Оздоев прямой ногой и открытыми шипами влетел в Айртона. Сейчас за такое после просмотра ВАР безоговорочно дают красную карточку, но в том случае Иванов обошёлся жёлтой.

Андрей Центров

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