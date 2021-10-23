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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кофрие ответил на критику со стороны фанатов «Спартака»

23 Октября 2021 • 13:25 Комментировать

Новичок московского «Спартака» Максимилиано Кофрие отреагировал на критику со стороны фанатов команды.

«Их можно понять. Приехал футболист, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что защитник перебрался в стан «красно-белых» из бельгийского клуба «Сент-Трюйден». 24-летний игрок заключил с москвичами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Максимилиано провел пять поединков, отметившись голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие
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