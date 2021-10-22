«Наша легенда на все времена»: РФС посвятил пост Льву Яшину

Пресс-служба РФС опубликовала в твиттер-аккаунте пост, посвященный легендарному советскому голкиперу Льву Яшину. В пятницу, 22 октября, вратарю могло исполниться 92 года.

«92 года со дня рождения великого Льва Яшина. Наша легенда на все времена!», - гласит сообщение российского футбольного союза.

Напомним, что Яшин становился чемпионом Европы в составе сборной СССР. Вместе с московским «Динамо» он пять раз выигрывал золотые медали и трижды становился обладателем кубка СССР. Яшин – единственный вратарь в истории, который выиграл премию «Золотой мяч».

Лев Иванович ушел из жизни 20 марта 1990 года.