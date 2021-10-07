Арбитр Василий Казарцев столкнулся с серьёзными санкциями. Он был отстранён от работы арбитром на целый год, о чём на своих страницах информирует «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Василий Казарцев не один раз оказывался в центре судейских скандалов по ходу прошлого футбольного сезона в России. В новом сезоне к этому рефери снова возникли серьёзные вопросы. Так, Казарцев провалил работу в качестве ВАР на матче ЦСКА – «Краснодар» в начале октября. На следующий день Василий должен был работать как ВАР на игре «Ахмат» - «Спартак», но его заменили на Сергея Карасёва.