Камано попрощался с Николичем

Форвард Франсуа Камано, выступающий за столичный «Локомотив», прокомментировал отставку сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Тренер, благодарю за все. Я был рад прогрессировать под вашим руководством. Удачного вам продолжения карьеры», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Об уходе 42-летнего сербского тренера из московского клуба было объявлено во вторник, 5 октября. Николич занимал пост наставника команды с мая прошлого года.

Ранее сообщалось, что Марко может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии. Интерес к нему проявляет «Лудогорец».