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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Лоськова нужно назначить полноценным главным тренером, «Локомотиву» нельзя отходить от своих корней» эксклюзив

05 Октября 2021 • 17:00 Комментировать

Экс-вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку из московского «Локомотива» Марко Николича и назначение и.о. главного тренера «железнодорожников» Дмитрия Лоськова.

- К уходу Николича всё шло. Мы ведь живём не в вакууме и понимаем определённые вещи. То, что творилось в клубе, было направлено против Николича, и как только он дал осечку в плане результатов, соответствующий вопрос был решён. Честно говоря, эксперименты, которые проводились в «Локомотиве» в последнее время, уже поднадоели, клуб так может потерять свою идентичность. А Лоськов – истинный «железнодорожник». Считаю, нужно назначить его полноценным главным тренером без приставки «и.о.» и дать ему нормально поработать. Думаю, у Лоськова должно получиться хорошо, у него будет поддержка болельщиков. Я убежден, что «Локомотиву» нельзя отходить от своих корней.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Марко Николич
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