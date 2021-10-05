Экс-вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку из московского «Локомотива» Марко Николича и назначение и.о. главного тренера «железнодорожников» Дмитрия Лоськова.

- К уходу Николича всё шло. Мы ведь живём не в вакууме и понимаем определённые вещи. То, что творилось в клубе, было направлено против Николича, и как только он дал осечку в плане результатов, соответствующий вопрос был решён. Честно говоря, эксперименты, которые проводились в «Локомотиве» в последнее время, уже поднадоели, клуб так может потерять свою идентичность. А Лоськов – истинный «железнодорожник». Считаю, нужно назначить его полноценным главным тренером без приставки «и.о.» и дать ему нормально поработать. Думаю, у Лоськова должно получиться хорошо, у него будет поддержка болельщиков. Я убежден, что «Локомотиву» нельзя отходить от своих корней.