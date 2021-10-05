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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» назвал сроки восстановления Промеса

05 Октября 2021 • 15:08 Комментировать

Форвард «Спартака» Куинси Промес получил травму в игре десятого тура чемпионата России против «Ахмата». На официальном сайте московского клуба была размещена информация о результатах обследования голландского футболиста. У Промеса было выявлено повреждение боковой связки колена. Чтобы восстановиться, Куинси понадобится приблизительно три недели, то есть до конца октября голландец точно не сыграет.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Ахмат» на поле соперника благодаря голу Александра Соболева.

В восьми матчах за «Спартак» в сезоне 2021/2022 Куинси Промес записал на свой счёт четыре забитых гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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