Николич может продолжить карьеру в Болгарии

Сербский специалист Марко Николич, который в ближайшее покинет пост наставника московского «Локомотива», может продолжить карьеру в болгарском чемпионате.

По информации Temasport, новым местом работы 42-летнего тренера может стать «Лудогорец». Руководство клуба рассматривает Николича в качестве замены литовцу Вальдасу Дамбраускасу, покинувшему пост рулевого команды.

Сегодня, 5 октября, агент Николича подтвердил информацию о досрочном уходе своего клиента из российского клуба.

«Лудогорец» набрал 21 балл в восьми турах и занимает первую строчку в таблице чемпионата Болгарии.