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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич может продолжить карьеру в Болгарии

05 Октября 2021 • 13:32 Комментировать (1)

Сербский специалист Марко Николич, который в ближайшее покинет пост наставника московского «Локомотива», может продолжить карьеру в болгарском чемпионате.

По информации Temasport, новым местом работы 42-летнего тренера может стать «Лудогорец». Руководство клуба рассматривает Николича в качестве замены литовцу Вальдасу Дамбраускасу, покинувшему пост рулевого команды.

Сегодня, 5 октября, агент Николича подтвердил информацию о досрочном уходе своего клиента из российского клуба.

«Лудогорец» набрал 21 балл в восьми турах и занимает первую строчку в таблице чемпионата Болгарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лудогорец Марко Николич
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Руденко Игорь
05 Октября 2021 в 13:43
А почему не БАРСУ вместо Кумана? Вали уже куда угодно из ЛОКО лысый сербский шарлатан, недотренер чертов.
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